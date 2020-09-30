Ryan Babel: "Zor bir maç olacak"

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Rangers’ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek, zor bir maç olacağını belirtti.
Gerrard ile 2007 yılında tanıştıklarını ifade eden deneyimli futbolcu, "Çok fazla konuşan biri değil. Sahada koşuyordu. Bizi motive ediyordu. Futbolu çok iyi anlayan bir insan. Bana göre antrenör olarak çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu. Çok başarılı bir kariyerinin olacağını biliyorum" diye konuştu.
Arda Turan ile girdiği forma rekabetiyle ilgili olarak ise Babel, "Bu sezon çok uzun. Herkes hazır olmalı. Arda çok tecrübeli bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyoruz. Umarım turu geçeceğiz ve uzun bir sezon oynayacak. Umarım herkes bol bol oynar" ifadelerini kullandı.