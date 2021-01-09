Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Gençlerbirliği maçında yedeklerde başladı. Müsabakanın 65. dakikasında Oğulcan Çağlayan’ın yerine giren Babel, 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol atmıştı.
Ryan Babel’den 2. gol
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Gençlerbirliği maçında penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.
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