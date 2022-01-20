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Ryan Donk eski takımına karşı gol attı

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Kasımpaşa’da forma giyen Ryan Donk, eski takımı Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Donk golden sonra sevinmedi.

Ryan Donk eski takımına karşı gol attı
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Kasımpaşa’da forma giyen Ryan Donk, eski takımı Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Donk golden sonra sevinmedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Paşa’nın bir golünü de Ryan Donk kaydetti. Maçın 45+3. dakikasında sahneye çıkan Donk, takımına eşitliği yakalayan golü attı. Daha önce sarı-kırmızılılarda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu golden sonra sevinmedi.

Deneyimli futbolcu bu golle bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.

Maça 11’de başlayan Ryan Donk, 90 dakika sahada kaldı.

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