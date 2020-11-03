banner3088

Ryan Giggs tutuklandı

GALLER TEKNİK DİREKTÖRÜ VE EFSANE FUTBOLCU RYAN GİGGS, KIZ ARKADAŞI KATE GRAVİLLE'E FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI. GİGGS, ÖDENEN KEFALETİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI.

Ryan Giggs tutuklandı

Galler Teknik Direktörü ve efsane futbolcu Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville’e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Giggs, ödenen kefaletin ardından serbest bırakıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerinden Galler’in Teknik Direktörü ve efsane futbolculardan Ryan Giggs, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs’in Manchester Worsley’deki evine gitti. Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Greville‘e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Alınan bilgilere göre Greville’in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aylık enflasyon yüzde 2,13 arttı
Aylık enflasyon yüzde 2,13 arttı
  1. EKONOMİ

banner3196

banner3552

banner3197