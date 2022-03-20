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Sabriye Şengül, Abu Dhabi’de kafese giriyor!

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Türkiye’yi dünyada temsil eden tek kadın MMA (karma dövüş) dövüşçüsü Sabriye Şengül, pazar günü UAE Warriors organizasyonunda Abu Dhabi’de kafes maçına çıkıyor.

Sabriye Şengül, Abu Dhabi’de kafese giriyor!
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Türkiye’yi dünyada temsil eden tek kadın MMA (karma dövüş) dövüşçüsü Sabriye Şengül, pazar günü UAE Warriors organizasyonunda Abu Dhabi’de kafes maçına çıkıyor.

Menajerliğini Amerika Rubys şirketinin yaptığı Sabriye Şengül, MMA karma dövüşte Faslı rakibi ile karşı karşıya gelecek. Şengül, UAE Warriors Dövüş gecesinde Faslı dövüşçü Hassna Jaber ile kafese girecek. Bu nefes kesen maç 27 Mart Pazar günü Etihad Arena’da gerçekleşecek. Şengül, daha önce Abu Dhabi’de Fransız rakibini 3-0 mağlup etmişti. Pazar günü UFC Fightpass’da gösterilecek olan maç Abu Dhabi saatiyle 04.00’te yayınlanacak.

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