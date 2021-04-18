Saffet Akyüz: “Bizim için güzel bir galibiyet oldu”

Menemenspor’u sahasında 4-0 mağlup eden İstanbulspor’da Teknik Direktör Saffet Akyüz maçın ardından konuştu. Uzun süredir böyle farklı kazanmadıklarını söyleyen Akyüz, “Bizim için güzel bir galibiyet oldu” dedi.TFF 1. Lig’in 31. haftasında Menemenspor’u konuk eden İstanbulspor sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Saffet Akyüz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında her iki takımın da temkinli oynadığını belirterek sözlerine başlayan Akyüz, “Sonuçta güzel bir gol bulduk. Akabinde ikinci yarıda daha baskılı oynadık, daha coşkulu oynadık. Gollerin hepsi birbirinden güzeldi. Güzel bir galibiyet oldu. Uzun süredir böyle farklı bir galibiyet de almamıştık. Rakip takımı tebrik ederim mücadelesinden dolayı. Bana göre güzel bir maçtı. Kazandığımız için belki bana öyle geliyor. Rakibimizi de tebrik ederim. Güzel bir maç oldu” ifadelerini kullandı.