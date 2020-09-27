Sağlık çalışanlarına spor morali

Spor İstanbul tarafından, pandemiye karşı verdikleri mücadeleyi yılmadan sürdüren sağlık çalışanlarına yönelik üst düzeyde hijyen tedbirleri alınarak düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarına Özel Tenis Turnuvası’ gerçekleştirildi.
18+ Tek Kadınlar Turnuvası’nda şampiyonluğa Merve Herduman, 18+ Tek Erkeklerde ise şampiyonluğa Alp Yakut ulaştı. 35+ Tek Kadınlar turnuvasında yaşanan kıyasıya mücadeleyi kazanan isim Emel Pehlivan oldu. Bir diğer kategori olan 35+ Tek Erkekler de şampiyonluğa Özer Özdemir ulaştı.
Turnuvanın son finali olan Çift Erkekler de Şampiyon Ahmet Yelkencioğlu ve Suat Nail Ömeroğlu çifti oldu.