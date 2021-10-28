Şahin: Silivrispor her zaman iddialıdır

BAL 7. Bölge 1. Grupta mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin müsabaka öncesinde yaptığı açıklamasında; “Futbol güzel bir oyundur ve bu güzel oyunu daha da güzelleştiren oyuncularıdır. Çok iyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Kurduğumuz bu kadro bize şampiyonluğu getirecektir. Teknik ekibimizin istediği her noktaya takviyeler yapıldı. Artık maç saatini bekliyoruz. Heyecanınız var ve bu heyecanı da tüm Silivri ile yaşıyoruz. Güzel bir lig olacaktır, heyecanı yüksek, kalitesi üst düzeyde maçlar bizi bekliyor. Gücümüzü biliyor ve buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Beykoz maçı ile çıkışa geçip ligi hak ettiğimiz yerde tamamlamak en büyük isteğimizdir” dedi.