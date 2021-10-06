Şahin: Yönetim, takım, teknik kadro özveri ile çalışıyor

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde devam ettiren Silivrispor’da Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin kamp dönemini değerlendirdi, Şahin açıklamalarında; “Hem oyun hem de ihtiyacımız olan mevkilerimizin eksiklerini görme açısından verimli bir kamp dönemi geçirdik. Bu sezon oyunumuz ve oyun gücümüzle birlikte kalitemizin de daha yukarı seviyelere çekmek durumunda olduğumuz bir yıl olacak. Oyuncularımız istenilenleri dikkatle, ciddiyetle coşkuyla yapma çabasını son derece takdir ettiğim ileriye dönük biz yöneticileri umutlandıran reaksiyonlar aldık” ifadelerini kullandı.

LİG HAVASINA GİRDİK

Takıma doğru ve karakterli oyuncuların dahil olduğunu vurgulayan Halil Şahin, “Geçen sezon yaşanan talihsiz düşüşün geriye dönüşünü sağlamak zorundayız. Yönetimimiz tarafından çok ince elenip sık dokunarak doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık. Silivrispor Kulübünün hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik. Ligde ilk maçımızı Ekim sonunda oynayacağız gibi gözüküyor. Kuraların ve fikstürün de çekilmesi ile birlikte tam olarak maç havasına gireceğiz. Lig öncesi bol bol hazırlık maçı yaparak durum değerlendirmesi yaparak oyuncularımızın performansları yakından takip ediliyor.

TARAFTARIMIZ DOĞRU ZAMANI BEKLESİN

Taraftarlarımızdan sabır ve doğru zamanı beklemelerini istiyorum. Doğru zaman geldiğinde ortaya koydukları vefayı, sabrı ve özveriyi onların kalplerinde huzur, ağızlarında çok hoş bir tat bırakan o duyguların karşılığını hep beraber alacağız. O güne kadar zihinlerini berrak tutsunlar iyi bir takım olduk ve gücümüzün de farkındayız” diye konuştu.