Sait Karafırtınalar: “Play-off şansımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “İddiamızı sürdürmemiz için kazanmamız gereken bir maçtan üç puanı aldık. 3 maç var önümüzde. Play-off şansımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Oyuncuları tebrik ediyorum. Çok önemli üç puanı kazandık. İddiamızı sürdürmek için kazanmamız gereken bir maçtı. Böyle maçlar kolay değildir. Bunu maç öncesinde de konuştuk. Nitekim de öyle oldu. 45 dakikaya kadar kilidi açamadık. Sonra iki gol bulduk. Devrede havanın etkisi ile tempoyu düşürdük. Değişiklikler yaparak skoru açmak istedik ama birini değerlendirebildik. 3 maç var önümüzde. Play-off şansımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.