Sait Karafırtınalar: “Takım iyi sinyaller verdi”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Bu takım oynadığı oyunla ileride farklı kimliğe bürüneceğinin sinyalini verdi. Bugün böyle oldu ama bundan sonra böyle olmayacağının garantisini verebilirim” dedi.

TFF 1.Lig’de Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’da 3-1 mağlup oldu. Ümraniyespor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin en hazır takımıyla mücadele ettiklerini belirten Karafırtınalar, “Rakibimizi tebrik ediyoruz. Maçtan önce de söylemiştik, bu ligin en hazır takımlarından biriyle oynadık. Maalesef kaybettik. İlk yarı topu tamamen rakip kullandı. Karşılık veremedik. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler bizi biraz daha ön tarafta tuttu. Daha sonra yaptığımız değişikliklerle dengeyi sağladık. Oyunda üstünlüğü de ele geçirdik ama golü bulamadık. Böyle takımlara içeride geride düştüğünüzde riskler alarak ileri çıkıyorsunuz. Çocukların verdiği reaksiyon benim için yeterli. Bu çocuklar bir arada 1.5 aydır idman yapıyor. 7-8 tanesi korona virüsten döndü. Onlara özverileri için teşekkür ediyorum. Bu takım oynadığı oyunla ileride farklı kimliğe bürüneceğinin sinyalini verdi. Bugün böyle oldu ama bundan sonra böyle olmayacağının garantisini verebilirim. Skor baktığımızda maçın skoru değil. Farklı da mağlup olabilirdik. Biz de bulduklarımız değerlendirsek daha farklı olabilirdi” şeklinde konuştu.