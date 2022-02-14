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Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, 25. haftada Somaspor’la karşılaşmasında 2-1 galip ayrıldı. Takımda kart ceza sınırında olan 2 isim ise mücadelede sarı kart alarak cezalı konuma düştü.

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, 25. haftada Somaspor’la karşılaşmasında 2-1 galip ayrıldı. Takımda kart ceza sınırında olan 2 isim ise mücadelede sarı kart alarak cezalı konuma düştü.

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle liderliğini averajla sürdürüyor. Yeşil-siyahlı takım pazar günü Manisa’da Somasporla karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın neticesinde Burak Süleyman ve Ömer Bozan’ın golleriyle 3 puan alarak evine dönen Sakaryaspor’da kart ceza sınırında olan iki isim sarı kart alarak cezalı konuma düştü. Sakaryaspor’un deneyimli stoperi Ümit Kurt 27. dakikada, orta saha oyuncusu Ömercan Sokullu ise 70. dakikada sarı kart alarak cezalı konuma düştü. 19 Şubat Cumartesi günü Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Ankaraspor karşılaşmasında cezalı konumdaki iki oyuncu forma giyemeyecek.

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