banner4556

Sakaryaspor, Afjet Afyonspor mesaisinde

banner4664

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 31. haftasında Afjet Afyonspor’a konuk olacak Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, Afjet Afyonspor mesaisinde
banner4584
banner4336

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 31. haftasında Afjet Afyonspor’a konuk olacak Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadrosuna kattığı yeni isimlerle çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, cumartesi günü deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda son oynadığı 3 maçı kazanırken, toplamda da 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak puanını 68’e çıkaran yeşil-siyahlılar, 31 haftada 14 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 50 puanla 6. sırada yer alan Afjet Afyonspor’a konuk olacak. Zafer Stadyumu’nda cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak müsabaka öncesi antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere gözetiminde sürdüren Sakaryaspor, bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TOGG’da robotlar provalara başladı
TOGG’da robotlar provalara başladı
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666