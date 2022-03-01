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Sakaryaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

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TFF 2. Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Sakaryaspor, şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor.

Sakaryaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor
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TFF 2. Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Sakaryaspor, şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor.

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Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Bir zamanlar puanını paylaştığı 1461 Trabzon FK’yı, 90+8. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek öne geçen yeşil-siyahlılar, son olarak 27 Şubat’ta İnegölspor’la 2-2 berabere kalarak puanını 59’a çıkardı. Sakaryaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor. Bugün Niğde Anadolu FK mesaisine başlayan yeşil-siyahlılar, 5 Mart Cumartesi günü rakibini de yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

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