Samet Akaydın Süper Lig yolcusu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü forması giyen başarılı stoper Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinin hedefinde. Yıldız savunmacıyı almak isteyen kulüplerden Sivasspor, Başkent ekibine resmi teklifte bulundu. Ayrıca Gaziantep FK da bu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Transfer an meselesiSamet Akaydın’a yapılan teklifler sonrasına, oyuncunun da Süper Lig’e gitmek istemesiyle birlikte Ankara Keçiörengücü, Samet oynadığı bölge olan stoper pozisyonuna Sancaktepe’den Mehmet Dingil’i transfer etti. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Samet Akaydın için gelecek teklifleri beklemeye başlayan Başkent ekibinin kapısını ilk çalan Sivasspor oldu. Yiğidolar, bu futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini Keçiörengücü kulübü yetkililerine iletirken, Samet’i isteyen bir diğer ekibin de Gaziantep FK olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran ve henüz bir teknik adamla anlaşma sağlamayan Gaziantep FK, transfer için yeni hocanın da belirlenmesini bekliyor. Keçiörengücü kulübü yetkililerine oyuncuyla ilgilendiklerini ileten ancak henüz resmi teklifte bulunmayan Gaziantep FK yöneticilerinin de, önümüzdeki günlerde Ankara temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara Keçiörengücü, Samet Akaydın’dan yüksek bir bonservis geliri bekliyor. Başkent ekibi, sezon başında Erdi’yi Ankaragücü’ne 4 milyon TL’ye satmıştı.