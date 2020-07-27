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Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BAYRAKLARI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NE ASILDI.

Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

Süper Lig’in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir’in bayrakları 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

Süper Lig’in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir’in bayrakları köprülere asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asılan bayrakları, Başakşehir Futbol Kulübü sosyal medya hesabından, ’Tarih Bunu da Yazdı’ notuyla paylaştı.

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