Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova: 3 - Türk Hava Yolları: 2

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Dinamo Moskova’ya 3-2 mağlup oldu.
Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında 2 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımını konuk edecek.
Salon: Dynamo Volleyball Arena
Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Dinamo Moskova:Krotkova, Fetisova, Goncharova, Pipunyrova, Enina, Romanova, Bibina (L) (Khaletskaia, Anufrienko, Polyakova, Simonenko)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Dixon, Carlini, Berin (L) (Polen, Ada, İrem, Janset)
Setler: 16-25, 26-24, 25-19, 18-25, 15-13
Süre: 127 dakika (22,31,25,26,23)