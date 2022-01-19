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Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova: 3 - Türk Hava Yolları: 2

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Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Dinamo Moskova’ya 3-2 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova: 3 - Türk Hava Yolları: 2
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Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Dinamo Moskova’ya 3-2 mağlup oldu.

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında 2 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımını konuk edecek.

Salon: Dynamo Volleyball Arena

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Dinamo Moskova:Krotkova, Fetisova, Goncharova, Pipunyrova, Enina, Romanova, Bibina (L) (Khaletskaia, Anufrienko, Polyakova, Simonenko)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Dixon, Carlini, Berin (L) (Polen, Ada, İrem, Janset)

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Setler: 16-25, 26-24, 25-19, 18-25, 15-13

Süre: 127 dakika (22,31,25,26,23)

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