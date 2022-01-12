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Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Sir Sicoma Monini Perugia: 3

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Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği İtalya’nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, grubundaki dördüncü maçında 26 Ocak 2022 tarihinde sahasında İtalya’nın Trentino Itas takımını konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Sir Sicoma Monini Perugia: 3
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği İtalya’nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, grubundaki dördüncü maçında 26 Ocak 2022 tarihinde sahasında İtalya’nın Trentino Itas takımını konuk edecek.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)

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Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet, Metin, İzzet, Hasan, Muhammet, Burak (L) (Hidalgo, Oğulcan, Taha)

Sir Sicoma Monini Perugia: Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon, Russo, Travica, Plotnytskyi (L) (Dardzans, Ter Horst, Giannelli)

Setler: 24-26, 25-27, 22-25

Süre: 90 dakika (30,31,29)

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