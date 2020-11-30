Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi’nde H Grubu’nda mücadele eden Başakşehir, çarşamba günü evinde saat 20.55’te Leipzig ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta programı şöyle:

Yarın

20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg

20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid

23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih

23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter

23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos

23.00 Porto - Manchester City

23.00 Liverpool - Ajax

23.00 Atalanta - Midtjylland

2 Aralık Çarşamba

20.55 Krasnodar - Rennes

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig

23.00 Sevilla - Chelsea

23.00 Borussia Dortmund - Lazio

23.00 Club Brugge - Zenit

23.00 Juventus - Dinamo Kiev

23.00 Ferencvaros - Barcelona

23.00 Manchester United - Paris Saint-Germain
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