Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Paris Saint-Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig’i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain, Lizbon’da bulunan Estadio da Luz Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollandalı hakem üçlüsü Björn Kuipers, Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yönetti.
Maçı önde götürmenin verdiği rahatlıkla 2. yarıya da hızlı başlayan PSG hemen 56. dakikada Juan Bernat’ın golü ile durumu 3-0’a getirdi. 3 sayılık farkın getirdiği rahatlıkla oyunu götüren Paris Saint-Germain, yaptığı güçlü savunma ile rakibi Leipzig’e geçit vermedi.
Mücadeleden 3-0’lık skorla ayrılan Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist oldu.