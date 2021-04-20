Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı onaylandı

UEFA İcra Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi için yeni bir format geliştirdi. Gerçekleşen değişiklikler, icra kurulunda onaylandı.
Ceferin: "Avrupa futbol mirasını korumak bizim görevimiz"Yeni formatla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu yeni format, Avrupa çapında yerel oyunun statüsünü ve geleceğini de destekliyor. Yerel performansın, nitelik kazanmanın anahtarı olması gerektiği ilkesini koruyor, dayanışma ve açık rekabet ilkelerini yeniden teyit ediyor. Bu gelişmiş format, sahada elde edilen sonuçlar sayesinde Avrupa’daki herhangi bir takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hayalini hala canlı tutacak ve sadece Avrupa futbolundaki herkes için uzun vadeli refah ve büyüme sağlayacaktır. Futbol, kıtamızda paylaşılan değerler, gelenekler ve duygularla zenginleştirilmiş sosyal ve kültürel bir hazinedir. Avrupa futbolunun yönetim organı ve sorumlu görevlileri olarak, Avrupa’da futbolun gelecekteki olumlu gelişimine liderlik ederken bu mirası korumak da bizim rolümüzdür. Her seviyedeki ulusal federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar için bunu yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi’ne erişimin yeniden dengelenmesi, maç tarihleri, final formatı, katsayılar ve mali dağılım gibi konularla ilgili yıl sonuna kadar daha fazla karar alınacak. UEFA aynı zamanda, tüm Avrupa futboluna olan güçlü mali taahhüdünü yeniden teyit edecek" açıklamasını yaptı.