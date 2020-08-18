Şampiyonluk tamam! Şimdi sponsor bekliyor

Sporcu bir aileden gelen genç tenisçi İrem Kurt, son katıldığı turnuvadan da birincilikle ayrılmasını bildi. Silivri'nin ve Silivrispor'un efsanevi takım kaptanlarından Özgür Kurt'un kızı olan İrem Kurt yeni şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonunca, Galatasaray Spor Kulübü Taçspor Tesislerinde organize edilen Büyükler Tenis Turnuvası'nda birinciliği almasını bildi. Antrenörlüğünü İlhan Mutlu'nun yaptığı İrem Kurt kendisinden yaşça büyük ve ülke sıralamasında da üst seviyelerde olan rakiplerini geçerek Silivri'nin gururu olmaya devam ediyor.

Silivri'nin ismini en iyi şekilde temsil eden ve aldığı derecelerle isminden sıkça söz ettiren genç sporcu İrem Kurt hiçbir kulüpten, kurumdan veya kişilerden destek almaksızın bu başarılarını almaya devam ediyor. antrenörleri tarafından sıkı çalıştırılan Silivrili genç sporcunun dünya çapında başarılar elde edebilmesi için acil bir şekilde sponsora ihtiyacı var. Özellikle yurt dışı turnuvalara katılabilmesi için bu sponsorluk büyük önem arz ediyor. Ulaşım ve konuklamalardaki fiyat artışları tamamen ailenin üstüne yük olması nedeni bu genç sporcuya Silivrili spor severlerin yardımda bulunması gerekli.

Hürhaber