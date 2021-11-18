Sanayi Doktora Programı işbirlikleri devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2019 yılında Türkiye 1.’liği elde ettiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Arion İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mine Nergiz Kent arasında imzalandı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ve YÖK 100/2000 Doktora Bursu Programı’nın eğitim kalitesinin arttırılması noktasında çok önemli faydalar sağladığını söyledi. Türkiye’nin yerli ve milli üretim hamlesine bu programlarda çalışan öğrencilerin büyük bir katkısı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Devlet, üniversite ve sanayi kuruluşlarının sac ayağını oluşturduğu önemli bir mekanizma işliyor. 2020 yılı için çağrıların açılmasını bekliyoruz. Bursa için sevindirici olan 2019 çağrısında toplam yüzde 23’lük bir pay almış olmasıdır. Bursa Teknik Üniversitesi ile proje ve doktora öğrenci sayısı ile ayrı alanlarda 1.’liğe ulaştık. Üniversiteler olarak araştırmacı yetiştirme potansiyelimizi kullanıyoruz. Sanayicilerimiz, Ar-Ge faaliyetlerinde daha ehliyetli, liyakatli ve yetişmiş elemanı istihdam etmiş oluyor. Birlikte yürütülen proje başlıkları dikkate alındığında; hem sağlığa hem de sanayiye hem de ülke insanına ve topluma katkı sunan bir tablo ortaya çıkıyor. Üniversite olarak bu proje alanlarını ciddi anlamda önemsiyoruz ve bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin, Araştırma Üniversitesi statüsünde olduğunu hatırlatan Rektör Kılavuz, “2019 sonu itibariyle bu sıralamada sonunculuğa kadar gerilemiştik. Neredeyse Araştırma Üniversiteleri liginden düşüyorduk. O yılın sonu itibariyle 2244 Sanayi Doktora Programı’nda ciddi bir atak gösterdik. Bu hamlemizden sonra 14.’lüğe gerilemişken, 11.’liğe kadar yükseldik. Bu başarı diğer başarıları da tetikledi. Bu üniversiteler içerisinde nihai hedefimiz inşallah sene sonu değerlendirmesinde ilk 10 içerisine girmektir. Bu üniversitemizin tek başına elde ettiği bir başarı değildir. Paydaşlarımızın da önemli katkıları oluyor. El birliği ve dayanışma ile önce Bursa’mızı, sonra ülkemizi hak ettiği yere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

AR-GE heyecanı, üniversite işbirliği sayesinde artıyor

Arion İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mine Nergiz Kent ise sektörde Ar-Ge Merkezi kuran ilk firma olduklarını vurguladı. Kurdukları ekip sayesinde ciddi bir ilerleme kaydettikleri bilgisini paylaşan Genel Müdür M. Nergiz Kent, “Ar-Ge merkezimizi dolu dolu kullanıyoruz ve sertifikasyonumuzu 3. kez yenilemeyi başardık. Ürün analizleri, farklı alanlarda değerlendirilmesi ve farklı formüllerin çalışılmasıyla çok sayıda yeni ürün elde ettik. Toplam 4 patent başvurumuz oldu. Ar-Ge’yi birazcık devlet teşviki olarak düşünüyorduk. Ancak yaptığımız çalışmalar ile sektördeki diğer firmalarla ciddi bir ayrışma yakaladık. Aradaki makas çok açıldı. Herkesin bir Ar-Ge merkezi olmasını arzu ediyoruz. Üniversitemizin bize verdiği destekten dolayı çok mutluyuz. Bize gelecek doktora öğrencilerimizi gerçek bir akademisyen gibi işleyelim istiyoruz. Bunu yapacak profesyonel ekibe sahibiz. Protokol sebebiyle heyecanlıyız. İnşallah birlikte çok kaliteli çalışmalara imza atacağız” dedi.