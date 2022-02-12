Sancaktepeli şampiyon sporcular Başkan Şeyma Döğücü ile buluştu

Sancaktepe Belediyesi, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazanarak üstün başarılara imza atan Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcuları için yemek organizasyonu düzenledi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü organizasyonda sporcularla bir araya geldi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporcularla yemek organizasyonunda buluştu. Tescil edilen 17 branşta ulusal ve uluslararası şampiyonalarda bugüne kadar 861 Altın, 784 Gümüş, 833 Bronz madalya olmak üzere toplam 2 bin 478 madalya kazanan Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübü, bu kez de bünyesinde yetiştirdiği ve 17 ayrı branşta birçok başarıya imza atan sporcular, Sancaktepe Belediyesi’inin düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü çeşitli branşlarda birçok başarı elde eden sporcuların bulunduğu organizasyonda yemeğin ardından sporcuları teker teker tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Sporcularımıza teşekkür etmek için toplandık"

Düzenlenen etkinlikte birçok başarıya imza atmış Sancaktepe Belediye Spor Kulübü sporcularını yetiştiren ailelere de teşekkür eden Başkan Şeyma Döğücü, "Öncelikle bu akşam çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü Sancaktepe’de gençlerimizle birlikte çalıştığımız spor okullarımızda yetişen öğrencilerimizden Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada müsabakalarda ilk 3’e girmiş olan başarılı ve madalyalı öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte bu akşam bir yemekte buluştuk. Bizim 130 tane öğrencimiz ve çeşitli dallarda şampiyonalarda ilk 3’e girmiş madalyalı öğrencilerimiz var. Bu da bizlere çok gurur veriyor. Biz gerek ülkemizde gerek ülke dışında bayrağımızı dalgalandıran gençlerimizi bir araya getirmek ve onların ailelerine teşekkür etmek için toplandık. Vakitlerini fedakarca ayıran antrenörlerimiz ve spor hocalarımız bu gençlerimizle yakından ilgilendi. Ve elhamdülillah ortaya böyle güzel bir tablo çıktı" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan ve kick-boks branşında Dünya Şampiyonu olan Kübra Aktaş, "Ben 15 yaşından beri kick-boks sporu ile uğraşıyorum. En son Tayland’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda 2. oldum. Dünya ve Avrupa Şampiyonluğum var. Dünya 2.’si olduğum için de Amerika’da yapılacak dünya oyunlarında direkt kota aldım. Bu yüzden de temmuz ayında ülkemizi temsil edeceğim. Bize bu kadar değer verdikleri için Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü’ne ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizler buralara onlar sayesinde geliyoruz. Çünkü biz sporumuzu destek olmadığı sürece kendi imkanlarımızla yapamıyoruz. Onların bizlere sağladığı maddi ve manevi destekler sayesinde buradayız. O yüzden burada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.