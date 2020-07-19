Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Kayserispor’u ağırlayan Medipol Başakşehir, sahadan zaferle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala stat yanında kurulan dev ekranda maçı takip eden turuncu-lacivertli taraftarlar, müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşmanın başlama düdüğü ile meşale şovu yapan Başakşehirli taraftarlar, takımlarını stadın dışında destekledi.
Santra ile beraber Başakşehir’de coşku başladı
Başakşehir-Kayserispor maçının başlama düdüğüyle turuncu-lacivertli taraftarlarda coşkulu bekleyiş başladı. Başakşehirli taraftarlar, stat yanında kurulan dev ekranda takımlarını destekledi.
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