Sarunas Jasikevicius’un korona virüs testi pozitif çıktı

Barcelona, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Barcelona son olarak THY Euroleague’de Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmıştı.
BARCELONA, BAŞANTRENÖR SARUNAS JASİKEVİCİUS VE YARDIMCI ANTRENÖR DARİUS MASKOLİUNAS'IN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.
Barcelona, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Barcelona son olarak THY Euroleague’de Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmıştı.