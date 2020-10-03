Sarunas Jasikevicius’un korona virüs testi pozitif çıktı

Barcelona, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Barcelona Erkek Basketbol Takımı’nda iki korona virüs vakası çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas’ın yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuruldu. Jasikevicius ve Maskoliunas’ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı ifade edildi.

Barcelona son olarak THY Euroleague’de Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmıştı.