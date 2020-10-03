banner3088

Sarunas Jasikevicius’un korona virüs testi pozitif çıktı

BARCELONA, BAŞANTRENÖR SARUNAS JASİKEVİCİUS VE YARDIMCI ANTRENÖR DARİUS MASKOLİUNAS'IN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.

Sarunas Jasikevicius’un korona virüs testi pozitif çıktı

Barcelona, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Barcelona Erkek Basketbol Takımı’nda iki korona virüs vakası çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcı antrenör Darius Maskoliunas’ın yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuruldu. Jasikevicius ve Maskoliunas’ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı ifade edildi.

Barcelona son olarak THY Euroleague’de Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bangladeş, Türkiye’nin Asya girişimindeki kilit...
Bangladeş, Türkiye’nin Asya girişimindeki kilit...
  1. POLİTİKA

banner3196

banner3552

banner3211