Satranç tutkunlarının madalya sevinci

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’nın finallerine, ön elemelerde başarı elde eden toplam 30 sporcu katıldı. 6 gün boyunca kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada satranç tutkunları büyük heyecan yaşadı. Puan ve averaja göre belirlenen müsabaka sonunda İlkay Koç birincilik, Hasan Atış ikincilik, Boran Muammer Sakarya ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, “Bizler, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl da güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Oldukça heyecan verici karşılaşmalar oynandı. Katılan herkesi yürekten tebrik ediyorum. Burada başarı elde eden sporcularımız, ocak ayında düzenlenecek Türkiye Finalleri’nde ter dökecek” dedi.