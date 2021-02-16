Savunma toparlandı, Kartal zirveye ortak oldu

Gençlerbirliği engelini 3-0 geçen Beşiktaş’ta savunmanın yükselen grafiği dikkat çekiyor. Sezonun ilk 9 maçında 17 gol yiyen siyah-beyazlılarda savunma toparlandı ve Beşiktaş son 15 maçta kalesinde sadece 9 gol gördü.
Forvetler attı, savunmalar pozisyon vermediİlk 9 maçında 17 gol atan ve kalesinde de 17 gol gören Beşiktaş, 10. hafta itibariyle oyun kurgusunu oturttu ve adım adım zirveye yürüdü. Son 15 maçın 9’unda rakip forvetlere gol izni tanımayan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin ve savunma oyuncularının performansı bu anlamda belirleyici oldu. Beşiktaş ayrıca ilk 9 haftada 17 gol atarken, sonrasında Larin ve Aboubakar başta olmak üzere hücum oyuncularının etkisiyle ligin en çok skor üreten takımı oldu. Beşiktaş son 15 maçında 36 gol atıp, kalesinde ise 9 gol görerek iyi bir grafik ortaya koydu. Bu sezon ligde 24. maçına çıkan Kara Kartal, geride kalan haftalarda yalnızca 1 karşılaşmada gol bulamadı. Beşiktaş ligin ilk yarısında Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybettiği mücadelede rakip ağları havalandıramazken, kalan 23 maçta ise gol sevinci yaşadı.