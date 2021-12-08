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Şaziye Erdoğan dünya ikincisi

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Milli sporcu Şaziye Erdoğan, Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Şaziye Erdoğan dünya ikincisi
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Milli sporcu Şaziye Erdoğan, Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu Milli takım sporcuları Dünya Şampiyonasında başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda Muammer Şahin’in ardından ikinci gün podyuma çıkan kadınlar 45 kilodaki milli sporcu Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Erdoğan’ın elde ettiği başarıdan dolayı mutluluklarını dile getiren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, ”Dünya şampiyonasında madalya almaya devam ediyoruz. İlk gün erkeklerde bronz madalya kazanan Muammer Şahin’in ardından Şaziye Erdoğan’ın üç madalya kazanması bizleri mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

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