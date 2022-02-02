Şaziye İvegin Üner, kadın milli takımlar sorumlusu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Şaziye İvegin Üner’in kadın milli takımlar sorumlusu olduğunu açıkladı.

Eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner, TBF Kadın Milli Takımlar Sorumlusu oldu. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Şaziye İvegin Üner oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Şaziye İvegin Üner’e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerine Botaş’ta başlayan Şaziye İvegin Üner, Fenerbahçe, New Wash Mortigarda, Beşiktaş Cola Turka, Spartak Moskova, Galatsaray Medical Park, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi BGD ve Mersin ÇBK takımlarında forma giymişti. Üner ayrıca 329 kez de ay-yıldızlı formayı terletti.