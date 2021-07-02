Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder: "Ahmed Kutucu için Başakşehir ile temas halindeyiz"

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli futbolcu Ahmed Kutucu’nun transferi için Medipol Başakşehir ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Başakşehir ile Ahmed Kutucu transferi konusunda konuştuklarını duyurdu. Alman ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulunan Schröder, "Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir’le temas halindeyiz. Bunu açık şekilde söylemek istiyorum. Ama henüz transfer tamamlanmadı" ifadelerini kullandı.