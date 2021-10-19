Sebastian Coates: “İlk 15 dakika bizim için zordu”

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşmasında 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Sebastian Coates, maçın ardından konuştu. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Coates, “İlk 15 dakika bizim için zordu ama altından kalktık” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş deplasmanında 4-1 kazanan Sporting Lizbon’da 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Sebastian Coates maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Takım olarak çok iyi oynadıklarını söyleyen Coates, “Bireysel yetenekler elbette var ama ekip olarak çok iyiydik. Önemli bir galibiyet oldu ve bunu takım olarak başardık. Sonuç olarak mutluyuz. Korner pozisyonlarını antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Bazen sonuca varıyoruz bazen varamıyoruz. Bugün sonuca vardık. Bu sebeple de kalitemizi gösteriyoruz” dedi. Son olarak ilk 15 dakikanın kendileri adına zor olduğunu söyleyen Coates, “Taraftarlar bu atmosferleri oluşturuyor ve biz de bu durumları seviyoruz. Baskı oluşturacaklarını biliyorduk ve iyi odaklandık. Şimdi lige konsantre olmalıyız ve maç maç gitmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.