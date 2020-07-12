‘Şehir Şehir Eskrim’ yolculuğunda on birinci durak Diyarbakır oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından devam eden ‘Şehir Şehir Eskrim’ projesinde on birinci durak; tarihte birçok medeniyete ve zengin bir kültür mirasına ev sahipliği yapan ‘Diyarbakır’ oldu.
Diyarbakır Eskrim İl Temsilcisi Ece Peşli Güçlü ise ilde eskrim branşını yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “2018 yılında Diyarbakır’da il temsilciliğini aldım. 2019 yılında Bakanlığımız tarafından ilimize eskrim antrenörü olarak atandım. Flöre branşında ikinci kademe eskrim antrenörüyüm. Bir yıldır bu branşı ilimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öncelikle okullarımıza giderek branşımızı tanıtmaya çalıştık. Daha sonra İl Müdürlüğümüzce yapılan yetenek taramasında yetenekli öğrencilerimizi keşfederek eskrime yönlendirdik. 15 civarında sporcuyla birlikte flöre branşında çalışıyoruz. Bu sene içinde Federasyonumuz tarafından düzenlenen müsabakalara da katılım sağladık. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz de; lisanslı sporcu sayımızı yükseltmek ve Diyarbakır’ı bu branşta tanınmış illerden biri haline getirmek” diye konuştu.
‘Şehir Şehir Eskrim’ projesinde bir sonraki durağı ise Elazığ olacak.