Türkiye Taekwondo Federasyonu, Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay’ın adını yaşatmak için harekete geçti. Van’da keşif uçuşu sırasında Artos Dağı’na çarpan uçakta bulunan Şehit Komiser Yardımcısı, aynı zamanda Avrupa Şampiyonluğu yaşamış olan bir taekwondocuydu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şehit Güzelay’ın İzmir’deki cenaze törenine katılarak ailesine taziyede bulundu. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şehit Semih Güzelay’ın babası Mustafa ve annesi Zakire Güzelay’la bir araya gelen Prof. Dr. Metin Şahin, düzenlenecek olan ilk şampiyonaya Semih Güzelay’ın adının verileceğini söyledi.
Şehit Semih Güzelay’ın adı yaşatılacak
VAN'DA KEŞİF UÇUŞU SIRASINDA ARTOS DAĞI'NA ÇARPAN UÇAKTA BULUNAN 7 POLİS ŞEHİT OLURKEN, BU İSİMLERDEN BİRİSİ DE TAEKWONDO'DA AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN KOMİSER YARDIMCISI SEMİH GÜZELAY'DI. TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU, ŞAMPİYON ŞEHİDİN İSMİNİ YAŞATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ.
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