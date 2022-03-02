“Şehre İzini Bırak” meydan okumasında ilk hafta galibi Bora Altıntaş’ın takımı

Türkiye’nin online aktivite haritasını çıkartan, katılımcıların koşarak şehre izlerini bıraktığı Şehre İzini Bırak projesi, sporseverleri yeni bir meydan okumaya davet ediyor. Proje kapsamında takımlarını kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakıyor. Meydan okumanın ilk haftasını ise Bora Altıntaş’ın takımı birinci bitirmeyi başardı.

Red Bull’un aktif yaşamı destekleyen “Şehre İzini Bırak” projesinde ilk düelloda kazanan Bora Altıntaş oldu. Türkiye’nin online aktivite haritasını çıkartan projede Bora Altıntaş ve bir diğer Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, şehre izlerini bırakmak için takımlarını kurup haftalık görevleri tamamladı. İki sporcu ve takımlarının koşarak şehre izlerini bıraktıkları projede daha çok hedef tamamlayan Bora Altıntaş’ın takımı ilk haftanın birincisi oldu. Projenin ilk haftasında toplam 1500 KM kat edildi.

Dünya şampiyonu Kübra Dağlı ile Türkiye’nin BMX’teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş, şehre izlerini bırakmak için 4 Nisan tarihine kadar her hafta eğlenceli düellolarını sürdürecek. İki sporcu, ‘Kırmızı Takım’ ve ‘Mavi Takım’ olmak üzere iki takım oluşturarak, “Şehre İzini Bırak” projesinde katılımcılarıyla birlikte haftalık görevleri tamamlayıp kalan haftaları zirvede tamamlamak için çalışacak. Kalan haftalarda Kübra Dağlı’nın ya da Bora Altıntaş’ın takımında olmak isteyenler internet üzerinden projeye kayıt olup görevleri yapmaya başlayabiliyor.