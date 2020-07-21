banner3088

Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı

GÖZTEPE MAÇI SONRASI FUTBOL KARİYERİNİ SONLANDIRDIĞINI AÇIKLAYAN KAPTAN SELÇUK İNAN, YAPTIĞI SON ANTRENMANIN ARDINDAN TEKNİK HEYET VE TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI.

Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Göztepe maçı sonrası futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Kaptan Selçuk İnan, yaptığı son antrenmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası futbolu bıraktığın açıklamıştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmana son kez katıldı ve yeşil sahalara noktayı koydu. Takım arkadaşları idman sonrası tecrübeli oyuncuyu havalara atarak sevgi gösterisinde bulunurken duygusal anlar yaşandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197