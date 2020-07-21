Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası futbolu bıraktığın açıklamıştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmana son kez katıldı ve yeşil sahalara noktayı koydu. Takım arkadaşları idman sonrası tecrübeli oyuncuyu havalara atarak sevgi gösterisinde bulunurken duygusal anlar yaşandı.
Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı
GÖZTEPE MAÇI SONRASI FUTBOL KARİYERİNİ SONLANDIRDIĞINI AÇIKLAYAN KAPTAN SELÇUK İNAN, YAPTIĞI SON ANTRENMANIN ARDINDAN TEKNİK HEYET VE TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI.
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