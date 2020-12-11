Selim Kosif: "Erol Bulut, Fenerbahçe’ye erken geldi"

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Selim Kosif, Teknik Direktör Erol Bulut’un sarı-lacivertlilere erken geldiğini ifade ederek, "Her şeye rağmen Erol Fenerbahçe’nin çocuğudur, kredisi bu çatı altında sonsuzdur" diye konuştu.

Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif, sarı-lacivertlilerdeki son durumu hakkında TRT Radyo 1’de spor servisi programına açıklamalarda bulundu. Ahmet Fisunoğlu’nun sorularını yanıtlayan Selim Kosif, 2.5 yılda 53’e yakın oyuncu transferi yapılıyorsa orada bir yanlışlık vardır dedi. Kurulan kadronun yaşlı olduğunu aktaran Kosif, bu nedenle seneye de transfer gerekeceğini söyledi.

"Lemos Fenerbahçe seviyesinde değil"

Selim Kosif, Mauricio Lemos’un Fenerbahçe seviyesinde olmadığını ifade ederek, "Mauricio Lemos asla Fenerbahçe kalibresinde değil. Yönetim stoper transferi konusunda sınıfta kaldı. Eldeki en iyi stoperin Serdar Aziz olması plansızlıktır. Takımın hala stopere ihtiyacı bulunuyor" dedi.

"Erol Bulut, Fenerbahçe’ye erken geldi"

Kosif, Erol Bulut’un sarı-lacivertlilere erken geldiğini ifade ederek, "Her şeye rağmen Erol Fenerbahçe’nin çocuğudur, kredisi bu çatı altında sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç ve yönetimi hatalara ilk sezonlarında başladı"

Eski yönetici Selim Kosif, mevcut yönetimin ilk hatasının Aykut Kocaman’ın görevden alınması olduğunu söyleyerek, "Kocaman görevde kalsaydı 2-3 iyi transfer ile şampiyonluğun gelebilirdi. Transfere para gereksizce harcandı" diye konuştu.

"Caner ve Gökhan’ı asla almazdım"

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı iki ismin transferine karşı çıktığını ifade eden eski yönetici, "Fenerbahçe’nin etik kuralları vardır, bu kulübü daha fazla para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum. Tüm bunlara rağmen Gökhan ve Caner için şu ana kadar bu seneki en faydalı transferler" şeklinde konuştu.

"Muriqi’nin Lazio transferi başarılı"

Kosif, Vedat Muriqi transferi nedeniyle Fenerbahçe yönetimini tebrik etti. Kosif, Kosovalı golcünün doğru zamanda takıma katıldığını ve bu sayede hem sahada verim alındığını hem de para kazanıldığını dile getirdi.

"Fenerbahçe aleyhine kolay düdük çalınıyor"

Fenerbahçe’de yaşanan hakem isyanına bir destek de Kosif’ten geldi. Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Selim Kosif, hakemlerin Fenerbahçe aleyhine kararları çok kolay aldığını ve bu konuda başkan Ali Koç’un çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Emre gelmiş geçmiş en büyük futbolcu"

Selim Kosif, Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’na övgüler yağdırdı. Kosif, "Emre’nin takıma tekrar kazandırılması, Ali Koç yönetiminin en iyi hamlesidir" dedi.

Sarı-lacivertlilerde yöneticilik tecrübesini yaşayan Kosif, şampiyonluk yarışında takımının yüzde 60 ihtimalle ipi göğüsleyeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.