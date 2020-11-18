Fenerbahçe’de yıllarca forma giyen ve ’Genç Semih’ lakabını alan Semih Şentürk, sarı-lacivertli ekipte altyapıda antrenörlüğe getirildi. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz."
Semih Şentürk, Fenerbahçe’de
Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin futbol akademisinde antrenörlüğe getirildi.
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