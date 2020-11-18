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Semih Şentürk, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin futbol akademisinde antrenörlüğe getirildi.

Semih Şentürk, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin futbol akademisinde antrenörlüğe getirildi.

Fenerbahçe’de yıllarca forma giyen ve ’Genç Semih’ lakabını alan Semih Şentürk, sarı-lacivertli ekipte altyapıda antrenörlüğe getirildi. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz."
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