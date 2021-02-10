Semih Tokatlı: "Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Galatasaray’ı eledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak" dedi.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Galatasaray gibi büyük bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Geçen sene de elemiştik. Ligde kazanmıştı. Rakip kim olursa kazanmaya çıkan bir takımımız var. Bu oyun anlayışı ile ön plana çıkan bir takımız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali yakalamak. Galibiyetle dönüyoruz, sevinçliyiz. Taraftarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.