Şenol Fidan: “Aklımızda beraberlik yoktu“

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Menemenspor karşısında sahaya çıkarken akıllarında beraberlik olmadıklarını, 3 puan odaklı çıktıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Tuzlaspor evinde Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakadan sonra basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, 90 dakikaya baktıklarında 75 dakika fena oynamadıklarını ifade ederek, “Oyunun ilk bölümünde Menemenspo’un agresif baskılarına karşı yumuşak kaldık, istediğimiz oyunu sahaya sergileyemedik. Bu bize hata olarak geri döndü ama futbolun içinde bunlar var. İkinci yarı olmak üzere oynanan oyun, gösterilen performans beni mutlu etti. Bugün 1 puan aldık. 2 puan kaybetmiş olduk. Aklımızda beraberlik yoktu. Bugün kazansaydık 3 puanla beraber farklı noktaya gelecektik, eksik maçımız vardı. Futbolda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Özellikle ikinci yarıda oynanan oyundan dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum“ dedi.