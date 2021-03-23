Şenol Güneş: "2022 yolunda ilk adımı atmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesinde konuştu. 2022 Dünya Kupası için ilk adımı atmak istediklerini ifade eden Güneş, “Hayalimize ulaşmak için bugünü iyi geçirmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası Elemeleri’nde yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş soruları yanıtladı. Dünya Kupası’nın futbolun en üst düzey organizasyonu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, "Dünya Kupası Elemeleri için bir yola çıkacağız. İlk maçlarımızı, paket olarak düşünürsek Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynayacağız. İlk 2 maçımız, gruptaki en güçlü rakiplerimizle. Onlara karşı alacağımız sonuçlar avantaj getirebilir. Dünya Kupası’na katılmanın yolu, aynı düşünceyi paylaşan, aynı azmi paylaşan millet olarak, bunlara cevap veren futbolcular grubu olarak cevap vermektir. Bu zorlu yolu aşacak gücümüz var. Futbolda çok başarılı organizasyonlara üst üste katılamadık. Belki ilk defa böyle bir şansımız olacaktır. Koşulların en sıkıntılı halinde bu dönemi geçiriyoruz ama mazerete sığınmıyoruz. Hayalimize ulaşmak için bugünü iyi geçirmek istiyoruz. Hayallerimiz var. Ortak hayalimize, ortak çalışma ve ortak akılla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yarın güçlü bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz ve bütün oyun güzelliklerini sunmak istiyoruz. Fair-Play duygusundan ayrılmadan güzel bir maç ortaya koymak istiyoruz. Sağlık itibariyle sıkıntısı olan oyuncularımız var, belki 1-2 oyuncuyu kadrodan çıkarmak durumunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"Şu anda sportif başarıya ihtiyaç var"

Kaleci Mert Günok’un bu zamana kadar milli takıma büyük katkılar verdiğini söyleyen Şenol Güneş “Uğurcan ve Altay var. Onların arkasında Gökhan var, onun arkasında genç kalecilerimiz var. Kalecilerimizden memnunuz. Önemli olan en iyi kadroyu sahaya sürmek. Burak birçok konuya değindi. Bugün bir yarışma esnasında giderken, üretimin daha sağlıklı olması gerekiyor. Biz bu halimizle Avrupa Şampiyonası’na katılmışsak, Dünya Kupası’na katılırsak, kulüpler bazında da zaman zaman başarılı sonuçlar almışsak, bunu devamlı hale getirmek zorundayız. Yarışmayı düşünen ve hazırı kullanan bir yapımız var. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Şu anda sportif başarıya ihtiyaç var ve odaklandığımız nokta önümüzdeki üç maç ve ilk maç. Ufak tefek sorunlar, dikkat dağınıklıkları var. Bunlar da gayet normal” dedi. Forvet hattıyla ilgili de konuşan Güneş, “Burak sağlık olarak iyi durumda. Cenk, 1 haftadır idmana çıkıyor ama maç oynamadı. Bunun dışında Kenan var o bölgede oynayabilecek. Enes de zaman zaman takımında oynadı. Büyük maçlarda daha da iyi oynadı. Son maçta da gol atarak geldi. Elimizdeki oyuncular içinde en iyisini kullanacağız. Cenk sakatlık nedeniyle fiziksel olarak biraz geride” açıklamasını yaptı.

“2002’deki başarıyı yatırıma dönüştüremedik”

2022 Dünya Kupası’na katılmanın çok önemli olduğunun altını çizen Şenol Güneş, "Amacımız bu yolda giderken sportif başarıyı Fair-Play içinde kullanmak. Sahada ezik olmayan ama havaya da girmeyen, sahada savaşan, oyundan keyif alıp bunu da rakibe kabul ettiren bir takım olmak istiyoruz. Bu duygularla sahaya çıkıp en iyisini yapmak istiyoruz. Bunları yaptığımızda 2022 yolunun açılacağına inanıyoruz. 2002’ye de böyle başlamıştık. Dünya çapında bir takım olmak, dünya çapında oyuncular sunmak ve Türk futbolunu dünyaya göstermek, yarışmalarda oluyor. Alınacak sonuçlar, gelecek nesillere geçecektir. Futbolun bir yatırım aracı olduğunu da söylemek istiyorum. Bizim çocukluğumuzda kendine güven duygusunun az olduğunda kaybedilen maçları görünce, bunun özgüvene dönüştüğünü görüyoruz. Bunun yansımaları, ülke tanıtımı, moral anlamında bunu sanayi gibi önemli bir duruma geliştireceğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası’nın neler getireceğini oraya girdiğimiz zaman göreceğiz. 2002’deki başarıyı yatırıma ve üretime dönüştüremedik. Sistem önümüzü tıkıyor. Çözüm odaklı olacağız. Dünya Kupası’nın en üst organizasyon olduğunu oraya girdiğimiz zaman anlayacağız. Genç çocuklarımız için de bir iş sahası düşünün. Katıldık, eğlendik, bitti değil. Bunun ekonomik, idari, sosyal boyutları da var. Her alanda katkısı olacaktır. Sonuçlar önemli. İnşallah yarınki maç iyi geçer, düşündüğümüz puanları alırız ve seviniriz. Rakibimiz oyuncu üretimi yapan ve bununla da övünüp örnek olan bir ülke. Ülkenin toprak büyüklüğüne değil, neyi doğru yaptığına bakarak örnek alabiliriz" açıklamasında bulundu.

“Hollanda’dan alıntı yapabiliriz”

Hollanda maçının Hollanda’nın en ünlü futbolcularından Johan Cruyff’un ölüm yıldönümünde oynanacak olmasıyla ilgili de konuşan Güneş, "Cruyff’un hayatını okudum. Ben kendi hayatımı yazsam, benzer durumlar oluşur. Arkadaş ilişkileri, kıskançlıklar, başarının getirdiği doğrular ve hatalar gibi çok olgu var. Cruyff çok iyi bir takım oyuncusuydu, aynı zamanda karakteri ve genel kültürünü de futbola yansıtıyordu. Barcelona’da dünya futbolunda yeni trendlerin ortaya çıkmasında ön ayak oldu. Hollanda yüzölçümü olarak küçük bir ülke ama düzen olarak iyi bir düzen kurdular. Teknik, çabuk oyuncular bulup çıkaran bir ülke. Trabzon’da da doğa şartları, çıkan oyunculara etki yapıyordu. Biz de bundan alıntı yapabiliriz. Futbol basit görünebilir ama basiti yaparken karmaşık düşüncelerde boğulup gidiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.