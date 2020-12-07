Şenol Güneş: "Bir yola girdik, sonu aydınlık olsun"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri eşleşmeleri sonrası, "Sevimli, tutkulu, çalışkan bir takım olurken ülkemizi de iyi tanıtmak istiyoruz. Bu yola girdik bu yolun sonu da aydınlık olsun. Eğer Dünya Kupası’na gitmek istiyorsak, herkesi yenmek zorundayız" dedi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Zürih kentinde çekilen kura çekiminde ay-yıldızlılar, G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Kura sonrası TRT Spor’a bağlanarak değerlendirmelerde bulunan A Milli Takım’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, iyi bir iz bırakarak mücadele etmek istediklerini belirterek, "Kura bir şans işi. Önemli olan iyi değerlendirebilmek. Hayırlı olsun. Uzun zamandır katılmadığımız Dünya Kupası’na katılmak için çalışmak gerekir. Tüm takımlar güçlü. Burada seri başlar ve 2 ve 3 torba önemliydi. Letonya’ya daha önce kaybettik. Cebelitarık ile hiç oynamadık. Çekişeceğimiz takımlar Hollanda ve Norveç gözüküyor. Bütün maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak. Hollanda ve Norveç güçlü takım. Mart ayında üç maçımızda resmi olacak. 5 takımlı guruplar 2 resmi bir hazırlık maçı olacak. Şimdi rakipler hakkında bilgiler toplayacağız, analiz yapacağız. Aşağı yukarı kadromuz belli. İyi bir oyuncu gurubumuzla iz bırakmak için bu gruptan çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Ülkemizi en iyi şekilde yansıtmak istiyoruz"

Dünya Kupası’na gitmek için herkesi yenmek zorunda olduklarını belirten Güneş, "Biz kendi gerçeğimizi göreceğiz. Bir level atlamak durumundayız. Kendi gücümüzü kullanacak yapıda tüm rakiplerimizi yenmek için sahaya çıkacağız. Sevimli, tutkulu, çalışkan bir takım olurken ülkemizi de iyi tanıtmak işitiyoruz. Bu yola girdik bu yolun sonu da aydınlık olsun. Eğer Dünya Kupası’na gitmek istiyorsak, herkesi yenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun: "İyi bir havamız var"

İngiltere’nin Everton takımında forma giyen milli golcü Cenk Tosun ise kura çekimi sonrası şunları söyledi:

"Birinci torbadan kimi çeksek zor olacaktı. Hollanda da yeni yapılandırma içinde olan bize benzer bir takım. Zamanında Hollanda’yı yendik umarım yine yeneriz. 3. torbadan biraz zor takım çektik; Norveç. Konsantremizi koyarsak guruptan birinci veya ikinci çıkarak, Dünya Kupası’na gideceğimizi düşünüyorum. Kimseyi küçümsemek istemiyoruz grupta. Ama Hollanda, Norveç ve bizim aramızda mücadele geçecek. Yurtiçinde yurtdışında iyi takımlarda oynayan futbolcularımız var. Abi-kardeşliğin olduğu iyi bir havanın olduğu bir takımız. Gruptan birinci çıkmak istiyoruz olmadı ikinci çıkarak play-off oynamak istiyoruz.”