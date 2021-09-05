Şenol Güneş: "Hollanda maçından avantajlı dönmek istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık maçından sonra yaptığı açıklamada, "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz. Şu an 1 puan öndeyiz. Bizim için asıl değerlendirme Hollanda maçı olacaktır. Karadağ maçını kazansaydık avantajlı gidecektik ama şu anda 11 puanla Hollanda’ya gidiyoruz" dedi.

2022 Dünya Kupası ElemeleriG Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 11’e çıkardı ve gruptaki liderliğine devam etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zaman zaman hata ve eksiklere rağmen pozisyonlar bulduk. Rakibimizin gücünü biliyoruz. 3 puana ihtiyacımız olan bir maçtı. İkinci yarı golleri bulmak zorunda kaldık. Skor erken gelmeyince gerekli değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Rakibin çıktığı 3 tane pozisyon var, o baskıyı yapıp pozisyon vermememiz gerekiyordu. Dinlenmesi gereken bazı oyuncularımız vardı. Onları dinlendirmek istedik ama oyunun ilk yarısı olumsuz olunca oyuna sokmak zorunda kaldık. 3 puan önemli" diye konuştu.

"Eleştiriler olacaktır, gayet normal"

Sosyal medyadan eleştirilen oyuncular hakkında gelen bir soru Güneş, "En fazla olumsuz etkilenen Enes oldu. Suni çimde daha önce oynamıştı, Andora maçında penaltıyı daha önce atmıştı ama burada atamadı. Bazı oyuncular kendi karakterleri itibariyle özgüven kaybı yaşayabilir, biraz silik kaldı. Efecan’ı beğendim. Tek tek oyuncuları muhakeme yapmak doğru olmaz. Bazı oyuncular, oyun içerisinde daha çok şey yapabilirdi. Ne kadar istekli olursanız olun rakibin gücüne göre konsantrasyonunuzda değişiklik olabilir. Hep savunmasında kalan takıma karşı suni çimde oynamanın da zorlukları var. Eleştiriler olacaktır, normal" şeklinde kullandı.

"11 puanla Hollanda’ya gidiyoruz"

Elemelerin 6. maçında salı günü oynanacak deplasmanda oynanacak Hollanda karşılaşması hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Bu maç bitti. Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz. Şu an 1 puan öndeyiz. Norveç sıralamada öne geçerse bize gelecek. Kazanırsak zaten kaybettiğimiz puanları telafi etmiş olacağız. Son maçta 3 gol atarak, 3 puan kazandık ve grubun ilk yarısını tamamladık. Avrupa Şampiyonası’ndan geldikten sonra özgüven kaybı olduğu gerçek. Karakter olarak sonuçtan kaynaklanan bir güven sıkıntı olduğunu görebiliyorum. Enes’in bundan daha iyi oyuncu olduğunu biliyorum ama buna benzer başka oyuncular da var. Bizim için asıl değerlendirme Hollanda maçı olacaktır. Karadağ maçını kazansaydık avantajlı gidecektik ama şu anda 11 puanla Hollanda’ya gidiyoruz. Bu maçları unutarak gideceğiz. Eksiklerimizi yine konuşacağız ama önümüze bakacağız. Bazı oyuncularımız geç geldi. Ozan Tufan hala gelemedi. Halil dün gün geldi. Cengiz ve Hakan’ı oynatmayı hiç düşünmüyordum. Bu tür şeyleri düşünüyorsunuz. Zeki’nin biraz rahatsızlığı vardı. Bu maçı geride bıraktık. Bu maçtan sonra çok iyiyiz demek doğru değil. Daha farklı kazanmamız gereken maçları berabere bitirdik. Bu hatalarımızı konuşuyoruz. Herkesin övgüsünü de eleştirilerini de görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Efecan Karaca’nın ikinci yarıda sol bek oynamasıyla ilgili olarak ise Şenol Güneş, "Efecan tecrübeli bir oyuncu. 3 oyuncu değişikliği yapmak durumunda kaldık. Yapacağımız hamle şansımız az olunca Efecan’ı orada denedik ve iyi oynadı. Ondan sonra Rıdvan’ı oyuna aldım" dedi.

Kaleciler tercihleriyle ilgili sorulan soruya Güneş, "3 kalecinin durumunu geçen anlattım. Mert bizim için daha başlangıçta direkt oynayan kaleciydi. 1 seneyi Başakşehir’de sıkıntılı geçirdi, transfer yaptı.

İki tane dinamik genç kalecimiz var. Uğurcan’ı Avrupa Şampiyonası’nda oynattık. Sezon başına baktığımız zaman Uğurcan da Altay da iyi gidiyor. Uğurcan daha önce Andorra maçın suni çimde oynamıştı. Genel kanaat olarak ne Altay’dan ne de Uğurcan’dan Milli Takım vazgeçemeyiz. Bu Mert için de geçerli. Maçına göre değişebilir" diye cevap verdi.