Şenol Güneş, Uzungöl Müzesi’nde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon’un Çaykara İlçesi’nde bulunan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ni gezdi.

Bir süredir Trabzon’da bulunan Şenol Güneş, Karadeniz doğal yaşamının çeşitli boyutlarıyla sergilendiği Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ni gezdikten sonra, büyük emek harcanarak oluşturulan bu yapının mutlaka görülmesi gerektiğine işaret etti.

Müze kurucusu Dursun Ali İnan yaklaşık 30 yıldır topladığı objelerin sergileneceği bir müze oluşturmanın en büyük hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Çaykara Uzungöl’de yaklaşık 4000 metrekare alan üzerine kurulu Dursun İnan Müzesi üç ana bölümden oluşuyor.

Müze’de yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan’ın otuz yıldır topladığı yöresel - arkeolojik eserler, doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl’ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik yer alıyor.