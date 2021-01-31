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Şenol Güneş, Vodafone Park’ta

A Milli Takım Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti. İki kulübün başkanları da karşılaşmayı birlikte izledi.

Şenol Güneş, Vodafone Park’ta

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A Milli Takım Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti. İki kulübün başkanları da karşılaşmayı birlikte izledi.

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktörlük kariyerinde her iki takımı da çalıştıran ve Beşiktaş ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Güneş, Vodafone Park’ta karşılaşmayı yakından izledi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadeleyi birlikte izledi.
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