Şenol Güneş’in milli takım macerası 832 gün sürdü

A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Şenol Güneş dönemi sona erdi. 1 Haziran 2019’da resmi olarak ay-yıldızlı ekipteki görevine başlayan Güneş’in milli takım macerası 832 gün sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte kırmızı-beyazlılarla çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldığı duyuruldu. Sözleşmesi 1 Haziran 2019’da başlayan Güneş’in, milli takım serüveni 832 günün ardından sona erdi. İlk maçına 22 Mart 2019’da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk deplasmanında çıkan Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, bu mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Fransa’dan 4 puan

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynadığı iki karşılaşmada elde ettiği 4 puanla yankı uyandırmıştı. 8 Haziran 2019’da rakibini Konya’da oynanan müsabakada 2-0 mağlup eden Türkiye, Fransa deplasmanından ise 14 Ekim 2019’da 1-1 beraberlikle ayrıldı. Milliler, grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, tek yenilgisini İzlanda’ya konuk olduğu mücadelede 2-1’lik skorla elde etti.

Avrupa Şampiyonası hüsrana dönüştü

Büyük umutlarla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na giden milli takım, adeta hüsrana uğradı. İtalya, İsviçre ve Galler ile birlikte A Grubu’nda yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 3 maçtan puan çıkaramadan turnuvaya veda etti. Ağlarında 8 gol göre ay-yıldızlılar, rakip ağları ise sadece 1 defa sarstı.

Milliler, İtalya’ya 3-0, Galler’e 2-0, İsviçre’ye de 3-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası Elemeleri iyi başladı, kötü devam etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Cebelitarık ve Letonya ile eşleşen A Milli Takım, elemelere 24 Mart 2021’de Hollanda karşılaşmasıyla start verdi. Şenol Güneş idaresindeki milli takım, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı 4-2 kazanarak flaş bir başlangıç yaptı. Söz konusu maçtan 3 gün sonra grubun bir başka güçlü takımı Norveç’i de İspanya’da 3-0’la geçen kırmızı-beyazlı ekip, 30 Mart 2021’de ise yine Olimpiyat Stadı’nda Letonya’yla 3-3 berabere kaldı.

Elemelerin ikinci aşamasına 1 Eylül 2021’de Beşiktaş Park’ta oynanan Karadağ maçıyla başlayan A Milli Takım, 2-0 önde olduğu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 4 Eylül’de konuk olduğu Cebelitarık’ı 3-0 yenen Milliler, 3 gün önce dış sahada Hollanda’ya 6-1’lik skorla mağlup oldu.

Toplamda 82 maça çıktı

A Milli Takım’daki görevinden ayrılan 69 yaşındaki Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar iki farklı dönemde 59’u resmi, 23’ü özel olmak üzere toplam 82 maça çıktı. Güneşli kırmızı-beyazlılar, 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş idaresinde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.