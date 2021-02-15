Şenol Güneş’ten başsağlığı mesajı

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hain terör örgütünün mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşları şehit etmesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde hain terör örgütünün bir mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşları şehit etmesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu zor kış koşullarında gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesinde kararlı bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimize de üstün başarılar temenni ediyorum.
Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelecek tüm saldırılara, kardeşçe, elele, yürek yüreğe karşı koyarak, birlikte yaşayabilmenin koşullarını oluşturabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi umuduyla;Saygılarımla"