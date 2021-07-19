Şenol Güneş’ten bayram mesajı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF’nin resmi internet sitesinden Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Güneş’in bayram mesajı şöyle;

“Milletçe hepimizi bir araya getiren, birlik, bütünlük, hoşgörü, paylaşım duygularımızı perçinleyen, mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.

Yaklaşık 1.5 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınının oluşturduğu ortam henüz tam anlamıyla dağılmamışken, sınırlı da olsa, ailemizle, dostlarımızla, yakınlarımızla, sevdiklerimizle bulaşabilecek olmamız, bu bayramın anlamını hepimiz için birkaç kat daha arttırıyor.

Yine de kutlamalarımızda salgın kurallarına riayet etmeye göstereceğimiz özenin, sağlıklı yarınlara daha erken kavuşmamız adına büyük önem taşıdığını unutmayalım.

Maske, mesafe kurallarına uyalım, aşılarımızı tamamlayalım, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıklarını tehlikeye atmayalım.

Bu vesileyle; tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.”