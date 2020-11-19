Serbest dalışçı Fatma Uruk’tan 3 günde 3 dünya rekoru

Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, Meksika’da 3 günde boyunca gerçekleştirdiği 3 dünya rekoru denemelerinde de başarıya ulaştı.

Serbest dalışçı Fatma Uruk, rekor kırmaya devam ediyor. Uruk, Meksika’da bulunan Yucatan Yarımadası’nda 3 günde 3 kez dünya rekoru kırdı. Başarılı sporcu, ilk gün değişken ağırlıklı paletsiz kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Fatma Uruk, ikinci gün ise sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, dünya rekorunu kırdı.

32 yaşındaki sporcu son olarak bugün ise değişken ağırlıklı paletsiz kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik ile geliştirdi.